"Челси" на выезде разгромил "Лестер" в чемпионате Англии

Лондонский "Челси" на выезде разгромил "Лестер" в 12-м туре чемпионата Англии по футболу со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе "Кинг пауэр".

Гости забили два гола в первом тайме и ещё один — после перерыва. По разу отличились немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер, французский хавбек Н'Голо Канте и американский полузащитник Кристиан Пулишич.

Лондонский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лестер" с 15 баллами идёт на 12-й позиции.

Обе команды являются соперниками российских клубов в еврокубках нынешнего сезона. "Челси" выступает с петербургским "Зенитом" в Лиге чемпионов, "Лестер" — с московским "Спартаком" в Лиге Европы.