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"Челси" на выезде разгромил "Лестер" в чемпионате Англии

По голу забили Антонио Рюдигер, Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич.

20 ноября, 14:22
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

Лондонский "Челси" на выезде разгромил "Лестер" в 12-м туре чемпионата Англии по футболу со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе "Кинг пауэр".

Гости забили два гола в первом тайме и ещё один — после перерыва. По разу отличились немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер, французский хавбек Н'Голо Канте и американский полузащитник Кристиан Пулишич.

Лондонский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лестер" с 15 баллами идёт на 12-й позиции.

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Обе команды являются соперниками российских клубов в еврокубках нынешнего сезона. "Челси" выступает с петербургским "Зенитом" в Лиге чемпионов, "Лестер" — с московским "Спартаком" в Лиге Европы.

Чемпионат Англии по футболу

Премьер-лига. 12-й тур

"Лестер" — "Челси" — 0:3

Голы: Рюдигер 14' (0:1), Канте 28' (0:2), Пулишич 71' (0:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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