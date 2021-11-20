"Челси" на выезде разгромил "Лестер" в чемпионате Англии
По голу забили Антонио Рюдигер, Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич.
Фото © Английская премьер-лига
Лондонский "Челси" на выезде разгромил "Лестер" в 12-м туре чемпионата Англии по футболу со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе "Кинг пауэр".
Гости забили два гола в первом тайме и ещё один — после перерыва. По разу отличились немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер, французский хавбек Н'Голо Канте и американский полузащитник Кристиан Пулишич.
Лондонский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лестер" с 15 баллами идёт на 12-й позиции.
Обе команды являются соперниками российских клубов в еврокубках нынешнего сезона. "Челси" выступает с петербургским "Зенитом" в Лиге чемпионов, "Лестер" — с московским "Спартаком" в Лиге Европы.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 12-й тур
"Лестер" — "Челси" — 0:3
Голы: Рюдигер 14' (0:1), Канте 28' (0:2), Пулишич 71' (0:3)
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