Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции. Соревнования проходят в Гренобле.

За своё выступление Щербакова получила от судей по сумме двух программ 229,69 балла. Второй результат показала действующая чемпионка Европы россиянка Алёна Косторная (221,85). На третьем месте — японка Вакаба Хигути (204,91). Ещё одна наша фигуристка— Ксения Синицына стала четвёртой (198,76).

Победа позволила Щербаковой гарантировать себе место в финале Гран-при, который пройдёт 9–12 декабря в Осаке. Также на турнире с участием шести спортсменок выступит японка Каори Сакамото, на прошлой неделе победившая на домашнем этапе в Токио. Остальные участницы финала определятся в конце ноября после Гран-при России в Сочи.