От машины блогера Саида Губденского, который устроил смертельное ДТП с тремя автомобилями в центре Москвы, осталась груда смятого металла. Скорее всего, дорогая брендированная иномарка уже не подлежит ремонту.

Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.