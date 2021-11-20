Месиво из железа: От BMW погибшего в ДТП блогера Саида Губденского осталась груда смятого металла
Как сообщал Лайф, помимо владельца дорогой иномарки также скончался его пассажир.
Скриншот из видео © LIFE
От BMW погибшего в ДТП в центре Москвы блогера осталась груда смятого металла. Видео © LIFE
От машины блогера Саида Губденского, который устроил смертельное ДТП с тремя автомобилями в центре Москвы, осталась груда смятого металла. Скорее всего, дорогая брендированная иномарка уже не подлежит ремонту.
Сейчас движение по Кутузовскому проспекту в одну сторону по-прежнему перекрыто. Место аварии огорожено, работают экстренные службы.
Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.
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