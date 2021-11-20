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Месиво из железа: От BMW погибшего в ДТП блогера Саида Губденского осталась груда смятого металла

Как сообщал Лайф, помимо владельца дорогой иномарки также скончался его пассажир.

20 ноября, 14:19

Скриншот из видео © LIFE

От BMW погибшего в ДТП в центре Москвы блогера осталась груда смятого металла. Видео © LIFE

От машины блогера Саида Губденского, который устроил смертельное ДТП с тремя автомобилями в центре Москвы, осталась груда смятого металла. Скорее всего, дорогая брендированная иномарка уже не подлежит ремонту.

Сейчас движение по Кутузовскому проспекту в одну сторону по-прежнему перекрыто. Место аварии огорожено, работают экстренные службы.

Блогер Саид Губденский погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

Блогер Саид Губденский погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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