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Блогер Саид Губденский погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что пассажир иномарки тоже скончался в больнице.

20 ноября, 13:32
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32248" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

За рулём БМВ, протаранившего два автомобиля в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, был блогер Саид Губденский. Он и его пассажир в результате аварии погибли.

Губденский делал обзоры автомобилей и тюнинг-центов на "Ютубе" и был другом российского блогера Михаила Литвина. На блог Губденского про автомобили были подписаны больше полумиллиона человек.

Два человека погибли в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте

Два человека погибли в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте

Ранее Лайф писал, что в Казани водитель за рулём Ford насмерть сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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