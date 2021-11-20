Блогер Саид Губденский погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

За рулём БМВ, протаранившего два автомобиля в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, был блогер Саид Губденский. Он и его пассажир в результате аварии погибли.

Губденский делал обзоры автомобилей и тюнинг-центов на "Ютубе" и был другом российского блогера Михаила Литвина. На блог Губденского про автомобили были подписаны больше полумиллиона человек.