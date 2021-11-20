В ООН рассказали о проблемах мигрантов на белорусско-польской границе

В транспортно-логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе пожаловались на нехватку еды, медицинских услуг и одежды. Этой проблемой займётся ООН и Красный Крест, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо.

"Этот логистический центр — условия намного лучше, чем в лесу. Это однозначно. Там было холодно, а тут у них есть что-то над головой. Но, если спросить, хорошие ли это условия для дальнейшего проживания, я бы сказал, что нет. Многого не хватает. Мы постараемся это сделать", — рассказал он.

Кроме того, представитель ООН обеспокоен ситуацией с коронавирусом в центре. Вероятность распространения инфекции при таком количестве людей высокая, но, по его словам, эта тема сейчас также обсуждается.