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В ООН рассказали о проблемах мигрантов на белорусско-польской границе

Представитель ООН Мулусеу Мамо пообщался с беженцами и заявил, что обеспокоен ситуацией с коронавирусом в лагере.

20 ноября, 13:28
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/enot_bel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Енот"</a></p>

Фото © VK / "Енот"

В транспортно-логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе пожаловались на нехватку еды, медицинских услуг и одежды. Этой проблемой займётся ООН и Красный Крест, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо.

"Этот логистический центр — условия намного лучше, чем в лесу. Это однозначно. Там было холодно, а тут у них есть что-то над головой. Но, если спросить, хорошие ли это условия для дальнейшего проживания, я бы сказал, что нет. Многого не хватает. Мы постараемся это сделать", — рассказал он.

Кроме того, представитель ООН обеспокоен ситуацией с коронавирусом в центре. Вероятность распространения инфекции при таком количестве людей высокая, но, по его словам, эта тема сейчас также обсуждается.

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Ранее стало известно, что годовалый ребёнок мигрантов провёл в лесу на белорусско-польской границе 1,5 месяца и умер. Пострадали и родители маленького сирийца: у отца была рваная рана на руке, а у матери — колотое ранение голени.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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