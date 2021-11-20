В Дмитрове полицейский вымогал у безработного миллион под угрозой "посадить за наркотики"

В Подмосковье полицейский пытался вымогать деньги у молодого человека, которого заподозрил в продаже наркотиков. В результате сам оказался на скамье подсудимых, пишет телеграм-канал SHOT.

24-летний лейтенант Владислав Г. успел проработать в уголовном розыске подмосковного Дмитрова всего год. Этого хватило, что выйти на 29-летнего безработного мужчину, который, по данным правоохранителя, зарабатывал продажей запрещённых веществ.

Недолго думая, Владислав отправился к подозреваемому, но вместо коллег позвал с собой друзей, которые на месте представились полицейскими. Оперативник и его новые "сослуживцы", угрожая уголовным делом, начали вымогать у мужчины и его матери миллион рублей, но таких денег в семье не оказалось. В результате злоумышленники ушли ни с чем.

Вероятно, история на этом бы и закончилась, но мать дилера решила не спускать всё на тормозах и написала заявление на Владислава. В результате после внутренней проверки против полицейского возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. При этом к его жертве у правоохранителей пока никаких претензий нет.