В Эстонии начали строить забор на границе с Россией

Военнослужащие Сил обороны Эстонии совместно с сотрудниками Департамента полиции и пограничной охраны республики приступили к установке временных заграждений на своей восточной границе. Об этом сообщил заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев.

"Лишь благодаря реальным действиям мы узнаем, какова совместная способность сил обороны и Департамента полиции и погранохраны по установке временных заграждений на границе и какая для этого необходима материально-техническая база, а также людские ресурсы", — приводит его слова информагентство BNS.

Он констатировал, что пока миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но если оно изменится, то возможность быстрой установки временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции. На данный момент работы ведутся на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.