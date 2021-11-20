Mercedes, который протаранил Саид Губденский, принадлежит бизнесмену из списка Forbes
Он входил в число богатейших предпринимателей России, его состояние оценивается в 950 миллионов долларов.
Кадр из видео © LIFE
Одна из машин, которая попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву — основателю компаний Aelita Software и Veeam Software. Как рассказал Лайфу источник, именно он является владельцем автомобиля Mercedes GL450, в который врезалась иномарка блогера Саида Губденского.
В 2018 году Тимашев был включён в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние аналитики оценивали в 950 миллионов долларов. Наш собеседник уточнил, что самого предпринимателя за рулём не было. Вёл автомобиль некий Владимир Ш. 1985 года рождения. В результате ДТП водитель "мерседеса" пострадал, но от госпитализации отказался. С ним был ещё пассажир, но о нём и его состоянии ничего неизвестно.
Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.
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