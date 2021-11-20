Mercedes, который протаранил Саид Губденский, принадлежит бизнесмену из списка Forbes

Одна из машин, которая попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву — основателю компаний Aelita Software и Veeam Software. Как рассказал Лайфу источник, именно он является владельцем автомобиля Mercedes GL450, в который врезалась иномарка блогера Саида Губденского.

В 2018 году Тимашев был включён в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние аналитики оценивали в 950 миллионов долларов. Наш собеседник уточнил, что самого предпринимателя за рулём не было. Вёл автомобиль некий Владимир Ш. 1985 года рождения. В результате ДТП водитель "мерседеса" пострадал, но от госпитализации отказался. С ним был ещё пассажир, но о нём и его состоянии ничего неизвестно.