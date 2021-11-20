В Белоруссии рассказали о новых попытках Польши, Литвы и Латвии вытеснить беженцев
Там подчеркнули, что мигранты не желают оставаться на территории республики и не рассматривают страну как место дальнейшего пребывания.
Фото © ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов
Военные из Польши, Литвы и Латвии вновь попытались вытеснить беженцев со своих территорий. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
"Продолжаются попытки насильственного и жестокого вытеснения групп беженцев с территорий сопредельных государств — членов Евросоюза", — говорится в сообщении Госпогранкомитета в Telegram.
Так, накануне литовские пограничники пытались выдавить на территорию Белоруссии более 140 человек, польские — около 350 человек. С территории Латвии силовики прогнали не менее двадцати мигрантов. В Госпогранкомитете уточнили, что никто из находящихся на границе беженцев не желает оставаться на территории Республики Беларусь и не рассматривает её в качестве страны для дальнейшего пребывания.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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