В Белоруссии рассказали о новых попытках Польши, Литвы и Латвии вытеснить беженцев

Так, накануне литовские пограничники пытались выдавить на территорию Белоруссии более 140 человек, польские — около 350 человек. С территории Латвии силовики прогнали не менее двадцати мигрантов. В Госпогранкомитете уточнили, что никто из находящихся на границе беженцев не желает оставаться на территории Республики Беларусь и не рассматривает её в качестве страны для дальнейшего пребывания.