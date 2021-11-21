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Наталия Орейро привилась от коронавируса "Спутником V"

Звезда сериала "Дикий ангел" рассказала, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для прививки.

21 ноября, 12:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTS0ew5rOAn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliaoreirosoy</a></p>

Фото © Instagram / nataliaoreirosoy

Певица и актриса Наталия Орейро, которая недавно получила российское гражданство, сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Спутник V". Она уточнила, что в будущем планирует вакцинироваться только ею.

"Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". <...> [Вакцинировалась] двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", — рассказала она в интервью телеканалу НТВ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Лайф сообщал, что Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Орейро и её сыну. Получая паспорт, она заявила, что очень рада и любит всех в России.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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