Пять простых правил, как сохранить здоровье и не раскиснуть после пятидесяти

Провести оставшееся время можно не только без страданий, но даже с удовольствием. Для этого достаточно следовать простым правилам. На самом деле о них знают все, но преуспеет только тот, кто будет неотступно их придерживаться.

1. Пора завязывать

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Настало время сделать то, что вы откладывали всю жизнь, а именно бросить пить и курить. Курение наносит колоссальный вред организму, и отказаться от него никогда не поздно. Алкоголь как минимум не приносит никакой пользы, а злоупотребление им может привести к преждевременной смерти. Бросив вредные привычки, вы повысите не только продолжительность жизни, но и её качество.

2. Прощай, майонез

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Внесите коррективы в свой рацион с учётом баланса качественных белков, полиненасыщенных жиров и сложных углеводов. Ешьте овощи и фрукты, рыбу, нежирное мясо, крупы, орехи, бобовые, пейте достаточно воды. Сведите к минимуму употребление соли и сахара. Благодаря правильному питанию вы сможете на треть снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Выспитесь перед тем, как сделать всё вышеперечисленное

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Рекомендуемая продолжительность сна — от семи до девяти часов. За это время мозг успеет обработать полученную за день информацию и очиститься от продуктов жизнедеятельности нервных клеток. Если вы спите меньше, можете столкнуться с нарушениями когнитивных функций, больше — повышаете риск возникновения проблем, связанных с недостатком двигательной активности. Спать нужно в полной темноте. И никаких гаджетов в постели!

4. Исследуйте мир за пределами квартиры

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Вам не обязательно ставить рекорды на беговой дорожке стадиона, но нужно находить хотя бы полчаса в день для быстрой ходьбы. Ориентируйтесь на 10 тысяч шагов в сутки, и тогда вы будете чувствовать себя бодрым ещё на протяжении многих лет.

5. Вспомните армию (или представьте, что служили)

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