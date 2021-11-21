Онколог Ибрагимов назвал группы людей, которые чаще других заболевают раком

Существуют определённые группы людей, у которых онкологические заболевания встречаются чаще, чем у остальных. О том, кому стоит немедленно обратиться за обследованием, сообщил РГ врач-онколог Эльхан Ибрагимов.

"Во-первых, это люди пожилого возраста. После 55 лет количество генных мутаций в клетках возрастает. А причиной рака являются именно клеточные мутации. Чаще других у возрастных пациентов диагностируют рак груди, лёгких, желудка, простаты и кишечника. Во-вторых, это те, кто имеет кровных родственников, страдающих или страдавших онкологическими заболеваниями. Особенно если они встречались у них в молодом возрасте", — предупредил доктор.

Однако, по его словам, несмотря на то что рак — генетическое системное заболевание, это не означает, что оно наследственное. Поэтому даже если у обоих родителей было, это не гарантирует, что у их ребёнка тоже будет рак.

"В-третьих, это люди, чья работа связана с радиацией, работники химических предприятий, вредных производств и тому подобное. Разумеется, речь идёт о тех, кто напрямую контактирует с канцерогенами (мышьяк, асбест, бензол и т.п.), а не о тех, кто на данных предприятиях, к примеру, занимается бухгалтерией в офисе. Сюда также можно отнести тех, кто изготавливает мебель из ДСП, маляров, и вообще всех, чья работа связана с постоянным вдыханием химических испарений. В-четвёртых, в группе риска люди, страдающие ожирением и сахарным диабетом", — поделился медик.

Кроме того, в группе риска находятся люди, которые ведут нездоровый образ жизни. Например, курение увеличивает частоту развития не только рака лёгкого, но и рака гортани, носоглотки, желудка, пищевода, печени, почек и так далее, поскольку курение или алкоголизм негативно влияют на весь организм в целом. Но, безусловно, чаще других у тех, кто злоупотребляет алкоголем, встречается рак желудка, кишечника и печени. А у тех, кто выкуривает больше одной пачки сигарет в день, риск развития рака лёгкого увеличивается на 30%, отметил Ибрагимов.

Тем, кто попадает в перечисленные группы риска, врач настоятельно рекомендует внимательнее относиться к собственному здоровью: бросать курить и выпивать, следить за уровнем сахара в крови, стабилизировать вес, соблюдать санитарные правила и нормы на вредных производствах и, конечно, проходить диспансеризацию, поскольку раннее выявление болезни даёт больше шансов на то, что её удастся успешно побороть.