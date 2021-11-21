Онколог Ибрагимов назвал группы людей, которые чаще других заболевают раком
Тем, кто попал в "отряд уязвимых", врач настоятельно рекомендует внимательнее относиться к собственному здоровью.
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Существуют определённые группы людей, у которых онкологические заболевания встречаются чаще, чем у остальных. О том, кому стоит немедленно обратиться за обследованием, сообщил РГ врач-онколог Эльхан Ибрагимов.
"Во-первых, это люди пожилого возраста. После 55 лет количество генных мутаций в клетках возрастает. А причиной рака являются именно клеточные мутации. Чаще других у возрастных пациентов диагностируют рак груди, лёгких, желудка, простаты и кишечника. Во-вторых, это те, кто имеет кровных родственников, страдающих или страдавших онкологическими заболеваниями. Особенно если они встречались у них в молодом возрасте", — предупредил доктор.
Однако, по его словам, несмотря на то что рак — генетическое системное заболевание, это не означает, что оно наследственное. Поэтому даже если у обоих родителей было, это не гарантирует, что у их ребёнка тоже будет рак.
"В-третьих, это люди, чья работа связана с радиацией, работники химических предприятий, вредных производств и тому подобное. Разумеется, речь идёт о тех, кто напрямую контактирует с канцерогенами (мышьяк, асбест, бензол и т.п.), а не о тех, кто на данных предприятиях, к примеру, занимается бухгалтерией в офисе. Сюда также можно отнести тех, кто изготавливает мебель из ДСП, маляров, и вообще всех, чья работа связана с постоянным вдыханием химических испарений. В-четвёртых, в группе риска люди, страдающие ожирением и сахарным диабетом", — поделился медик.
Кроме того, в группе риска находятся люди, которые ведут нездоровый образ жизни. Например, курение увеличивает частоту развития не только рака лёгкого, но и рака гортани, носоглотки, желудка, пищевода, печени, почек и так далее, поскольку курение или алкоголизм негативно влияют на весь организм в целом. Но, безусловно, чаще других у тех, кто злоупотребляет алкоголем, встречается рак желудка, кишечника и печени. А у тех, кто выкуривает больше одной пачки сигарет в день, риск развития рака лёгкого увеличивается на 30%, отметил Ибрагимов.
Тем, кто попадает в перечисленные группы риска, врач настоятельно рекомендует внимательнее относиться к собственному здоровью: бросать курить и выпивать, следить за уровнем сахара в крови, стабилизировать вес, соблюдать санитарные правила и нормы на вредных производствах и, конечно, проходить диспансеризацию, поскольку раннее выявление болезни даёт больше шансов на то, что её удастся успешно побороть.
Лайф ранее писал, что учёные выяснили, какая именно пищевая добавка в хлебе, жвачке и майонезе приводит к онкологии. С начала 2022 года её запретят во всех странах Европейского союза, а Франция отказалась от диоксида титана ещё в 2019 году.
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