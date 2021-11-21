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Британские учёные перечислили три продлевающие жизнь ежедневные привычки

Они помогут в борьбе с раком, диабетом, болезнями сердца и ожирением, замедлят старение и укрепят общее состояние здоровья.

21 ноября, 04:45

Фото © Pixabay

Британские учёные определили три ежедневные привычки, способные уменьшить риск возрастных заболеваний и продлить жизнь. Об этом пишет Daily Express.

По словам специалистов, прежде всего необходимо снизить потребление сахара. Этот продукт провоцирует развитие возрастных заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабет. Сокращение количества сахара в рационе замедлит старение, предотвратит нарушения метаболизма и укрепит общее состояние здоровья.

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Также учёные рекомендуют принимать по 1000 миллиграммов антиоксиданта ресвератрола. Он содержится в красном вине и некоторых других продуктах. Ресвератрол считается естественным помощником замедления процесса старения. Помимо этого он помогает в борьбе с раком, диабетом, болезнями сердца и ожирением.

В-третьих, эксперты советуют принимать витамин D — чем выше его уровень в организме, тем меньше риск смерти. Данный витамин увеличивает продолжительность жизни и понижает риск возрастных заболеваний. Организм вырабатывает витамин D при попадании прямых солнечных лучей на кожу, однако в период с октября по март люди испытывают его дефицит, поэтому медики рекомендуют принимать соответствующие таблетки.

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Ранее учёные назвали витамин, способный предотвратить тяжёлое течение ковида. Благодаря ему возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, а также улучшилась оксигенация, отмечают исследователи.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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