Китай снизил уровень дипотношений с Литвой после открытия представительства Тайваня

Правительство Китая понизило уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенных в делах. Это случилось из-за открытия в прибалтийском государстве представительства Тайваня, сообщило Центральное телевидение КНР.

Пекин рассматривает появление тайваньской миссии в Литве как нарушение принципа одного Китая (его территориальной целостности) и как вмешательство во внутренние дела.

"Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принимает решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах", — заявил представитель МИД Поднебесной.

Поверенными в делах, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, являются главы диппредставительств третьего ранга после послов и посланников.

Представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Дипломатическим статусом оно обладать не будет, но сможет оказывать консульские услуги. Руководителем миссии назначен Эрик Хуан, ранее возглавлявший представительство частично признанного государства в Латвии. Литва намерена открыть свою дипмиссию на Тайване в начале 2022 года.