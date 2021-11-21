НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Китай снизил уровень дипотношений с Литвой после открытия представительства Тайваня

В Пекине решение Вильнюса назвали вмешательством в свои дела и нарушением территориальной целостности государства.

21 ноября, 04:29

Фото © Pixabay

Правительство Китая понизило уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенных в делах. Это случилось из-за открытия в прибалтийском государстве представительства Тайваня, сообщило Центральное телевидение КНР.

Пекин рассматривает появление тайваньской миссии в Литве как нарушение принципа одного Китая (его территориальной целостности) и как вмешательство во внутренние дела.

Байден заявил Си Цзиньпину, что США не поддерживают независимость Тайваня

Байден заявил Си Цзиньпину, что США не поддерживают независимость Тайваня

"Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принимает решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах", — заявил представитель МИД Поднебесной.

Поверенными в делах, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, являются главы диппредставительств третьего ранга после послов и посланников.

На Тайване официально подтвердили присутствие военных США

На Тайване официально подтвердили присутствие военных США

Представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Дипломатическим статусом оно обладать не будет, но сможет оказывать консульские услуги. Руководителем миссии назначен Эрик Хуан, ранее возглавлявший представительство частично признанного государства в Латвии. Литва намерена открыть свою дипмиссию на Тайване в начале 2022 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты защитят Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином, но не отступит от своих позиций.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1