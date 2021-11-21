РКК "Энергия" займётся разработкой эскиза новой орбитальной станции

Он добавил, что модули для новой станции будут запускать ракеты "Ангара" с космодрома Восточный.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия намерена выйти из проекта МКС до 2025 года и будет работать над созданием новой орбитальной станции. Рогозин отмечал, что её развёртывание может начаться через пять-шесть лет. По словам главы "Роскосмоса", новая российская орбитальная станция станет прообразом межпланетных кораблей.