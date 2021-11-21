РКК "Энергия" займётся разработкой эскиза новой орбитальной станции
Проект будет готов в ближайшие год-полтора, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Роскосмос" поручил ракетно-космической корпорации "Энергия" разработать эскизный проект новой орбитальной станции. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Эскизный проект будет готов в течение года-полутора", — сообщил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Он добавил, что модули для новой станции будут запускать ракеты "Ангара" с космодрома Восточный.
Ранее стало известно, что новую российскую орбитальную станцию могут оснастить медицинским модулем.
В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия намерена выйти из проекта МКС до 2025 года и будет работать над созданием новой орбитальной станции. Рогозин отмечал, что её развёртывание может начаться через пять-шесть лет. По словам главы "Роскосмоса", новая российская орбитальная станция станет прообразом межпланетных кораблей.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян