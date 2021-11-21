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Регион
Опубликовано 21 ноября 2021, 06:57

РКК "Энергия" займётся разработкой эскиза новой орбитальной станции

Проект будет готов в ближайшие год-полтора, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос" поручил ракетно-космической корпорации "Энергия" разработать эскизный проект новой орбитальной станции. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Эскизный проект будет готов в течение года-полутора", — сообщил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

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Он добавил, что модули для новой станции будут запускать ракеты "Ангара" с космодрома Восточный.

Ранее стало известно, что новую российскую орбитальную станцию могут оснастить медицинским модулем.

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В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия намерена выйти из проекта МКС до 2025 года и будет работать над созданием новой орбитальной станции. Рогозин отмечал, что её развёртывание может начаться через пять-шесть лет. По словам главы "Роскосмоса", новая российская орбитальная станция станет прообразом межпланетных кораблей.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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