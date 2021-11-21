NYT рассказала, как сын Байдена помог компании из Китая купить рудник
В Белом доме заявили, что президент США не знал об участии своего отпрыска в данной сделке.
Президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS
Инвестиционная фирма, в совет директоров которой входил Хантер Байден, помогла китайской компании купить у американской один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенный в Демократической Республике Конго. Об этом пишет газета The New York Times.
Речь идёт о компании BHR (официальное название Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company). Хантер Байден и ещё двое американцев вместе с китайскими партнёрами создали данную фирму в 2013 году. Представители США получили под контроль 30% BHR, остальные 70% достались инвесторам из КНР.
По данным газеты, BHR помогла китайской компании China Molybdenum приобрести 80% доли в Tenke Fungurume Mining, одном из крупнейших производителей кобальта в ДР Конго. Сделка была закрыта в 2016 году. China Molybdenum внесла 700 миллионов долларов, остальную сумму добавила BHR. До сих пор роли этой инвестиционной фирмы в сделке уделялось мало внимания. Но всё изменилось после заявления администрации Байдена о том, что Китай может использовать своё доминирующее положение в сфере кобальта, чтобы помешать переоснащению американской автомобильной промышленности для производства электромобилей. В Белом доме заявили, что президент США не знал об участии своего сына в данной сделке.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп высмеял сына Байдена за подозрения в адрес России во взломе его ноутбука. Бывший американский лидер отметил, что демократы всегда винят РФ, но не Китай.
Комментариев: 0