NYT рассказала, как сын Байдена помог компании из Китая купить рудник

По данным газеты, BHR помогла китайской компании China Molybdenum приобрести 80% доли в Tenke Fungurume Mining, одном из крупнейших производителей кобальта в ДР Конго. Сделка была закрыта в 2016 году. China Molybdenum внесла 700 миллионов долларов, остальную сумму добавила BHR. До сих пор роли этой инвестиционной фирмы в сделке уделялось мало внимания. Но всё изменилось после заявления администрации Байдена о том, что Китай может использовать своё доминирующее положение в сфере кобальта, чтобы помешать переоснащению американской автомобильной промышленности для производства электромобилей. В Белом доме заявили, что президент США не знал об участии своего сына в данной сделке.