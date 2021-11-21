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Иммунолог Жемчугов выступил за обязательную вакцинацию от ковида для всех пожилых россиян

По словам специалиста, у лиц старше 60 лет скапливаются определённые болезни, которые способствуют тяжёлому течению заболевания. Поэтому вакцинация для них — это защитное средство номер один.

21 ноября, 02:57

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обязательную вакцинацию от коронавируса следует ввести для всех россиян старше 60 лет на федеральном уровне, так как они входят в группу риска. С таким призывом выступил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"У людей к этому возрасту уже скапливаются определённые болезни, которые способствуют тяжёлому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство номер один", — приводит слова Жемчугова ТАСС.

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По словам специалиста, у больных хроническими заболеваниями, как правило, есть лечащий врач, который может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не накладывалась на курс лечения или период обострения.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков также готов поддержать обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет, но при условии разработки специальных методических рекомендаций и введения системы консультирования пациентов у узких специалистов.

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Ранее в Курской области обязательную вакцинацию от ковида ввели не только для пенсионеров, но и для студентов. Привиться от коронавируса в регионе также должны люди с хроническими заболеваниями, волонтёры, вахтовики и граждане, подлежащие призыву на военную службу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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