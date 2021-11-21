Иммунолог Жемчугов выступил за обязательную вакцинацию от ковида для всех пожилых россиян

Обязательную вакцинацию от коронавируса следует ввести для всех россиян старше 60 лет на федеральном уровне, так как они входят в группу риска. С таким призывом выступил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"У людей к этому возрасту уже скапливаются определённые болезни, которые способствуют тяжёлому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство номер один", — приводит слова Жемчугова ТАСС.

По словам специалиста, у больных хроническими заболеваниями, как правило, есть лечащий врач, который может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не накладывалась на курс лечения или период обострения.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков также готов поддержать обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет, но при условии разработки специальных методических рекомендаций и введения системы консультирования пациентов у узких специалистов.