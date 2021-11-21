Шеф-повар Матвеев назвал способ узнать, что в сыре пальмовое масло

Визуально, тактильно и на вкус определить наличие пальмового или другого растительного масла в сыре очень сложно, ведь недобросовестные производители скрывают его различными добавками. Некоторые способы позволяют выявить пальмовое масло, но лучше всего ориентироваться на цену, рассказал шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.

"Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Сейчас всё чаще на прилавках магазинов можно встретить маркировку СЗМЖ (товары с заменителями молочных жиров). Сыр же относится к продуктам БЗМЖ (без заменителей молочных жиров), подчеркнул Матвеев. По его словам, дорогие сыры, например камамбер и бри, в 99% случаев сделаны из молока и практически не подделываются.

Шеф-повар добавил, что существуют неоднозначные способы, позволяющие заподозрить производителя в применении "пальмы". Так, при нарезании полутвёрдого сыра с такими добавками он может ломаться и крошиться. Кроме того, кусочек сыра можно оставить при комнатной температуре на некоторое время. Если продукт натуральный, то он засохнет. На подозрительном же выступят капельки масла. Однако в данном случае также возможно нарушение производства.