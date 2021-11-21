Три человека пострадали в аэропорту Атланты из-за случайного выстрела. Видео © Twitter / NewsWire_US

В аэропорту Хартсфилд-Джексон американского города Атланта три человека пострадали в результате случайного выстрела. Об этом сообщает Управление транспортной безопасности США (TSA).

По данным ведомства, сканирование багажа выявило у одного из пассажиров запрещённый предмет. Сотрудники безопасности открыли сумку, в этот момент пассажир бросился к ней и схватил оружие. Тогда и прогремел выстрел. Затем пассажир сбежал.

"Три человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни", — говорится в сообщении TSA.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что выстрел привёл к панике в аэропорту. Не исключено, что люди могли пострадать в давке. Полиция установила личность владельца оружия. Им оказался ранее судимый Кенни Уэллс.