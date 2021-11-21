Три человека пострадали в аэропорту Атланты из-за случайного выстрела
Инцидент произошёл во время досмотра багажа. Владелец оружия смог сбежать.
Кадр из видео © Twitter / NewsWire_US
Три человека пострадали в аэропорту Атланты из-за случайного выстрела. Видео © Twitter / NewsWire_US
В аэропорту Хартсфилд-Джексон американского города Атланта три человека пострадали в результате случайного выстрела. Об этом сообщает Управление транспортной безопасности США (TSA).
По данным ведомства, сканирование багажа выявило у одного из пассажиров запрещённый предмет. Сотрудники безопасности открыли сумку, в этот момент пассажир бросился к ней и схватил оружие. Тогда и прогремел выстрел. Затем пассажир сбежал.
"Три человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни", — говорится в сообщении TSA.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что выстрел привёл к панике в аэропорту. Не исключено, что люди могли пострадать в давке. Полиция установила личность владельца оружия. Им оказался ранее судимый Кенни Уэллс.
#WANTED: @Atlanta_Police are looking for this man 42 yr old Kenny Wells. He’s accused of accidentally discharging his weapon at @TSA_Southeast checkpoint before fleeing @ATLairport— Ashli Lincoln WSB-TV (@AshliLincoln) November 21, 2021
More on this tonight on @wsbtv at 11 pic.twitter.com/aZHoXHJCMh
Ранее в США присяжные признали невиновным подростка, убившего двух человек во время беспорядков. 17-летний Кайл Риттенхаус застрелил двух участников погромов в городе Кеноша в августе прошлого года.
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