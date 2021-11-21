WP: Президент США Байден сообщил сторонникам о планах баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заверил своих сторонников, что будет баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, желание главы Белого дома и его ближайшего окружения убедить своих сторонников в том, что политик не намерен покидать пост американского лидера, связано с мнением многих демократов, которые сомневаются в способности Байдена участвовать в следующих выборах. В 2024 году ему будет 81 год. Кроме того, на ситуацию влияет низкий рейтинг действующего президента США.

"Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. <...> И я этому рад", — отметил друг Байдена, бывший сенатор-демократ Крис Додд.

Стоит отметить, что Байден ранее публично заявил о планах вновь участвовать в выборах. Тем не менее это не развеяло всех сомнений у сторонников Демократической партии. Многие полагают, что Байдену и его помощникам сейчас в любом случае выгодно говорить о переизбрании, чтобы не допустить ослабления позиций. Другие представители партии предполагают, что избирательная кампания 2024 года будет гораздо насыщеннее, чем в 2020 году, когда большинство мероприятий проводилось в онлайн-формате в связи с пандемией ковида. Этот фактор не играет в пользу Байдена.