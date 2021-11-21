Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по борьбе с ковидом

Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля договорились о создании совместной рабочей группы по противодействию CoViD-19. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры в Москве с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, руководителем штаба по борьбе с коронавирусом профессором Салманом Заркой и директором департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь.

"В ходе встречи состоялся обмен актуальными данными по эпидемиологической ситуации в России и Израиле и циркулирующим штаммам коронавируса. Партнёры отметили широкий охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отдельно стороны рассмотрели вопросы вакцинации, подчеркнув, что только она может остановить пандемию, предотвратить тяжёлое течение болезни и спасти жизни. Именно благодаря активной прививочной кампании (вакцинировано более 70% населения) Израиль смог избежать локдауна во время четвёртой волны ковида, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"Учитывая большой объём накопленных данных в России и Израиле по противодействию CoViD-19, достигнута договорённость о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции", — добавили в ведомстве.

Уточняется, что стороны продолжат контакты, в том числе для обсуждения восстановления авиасообщения между РФ и Израилем.