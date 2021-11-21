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Российский корабль "Орёл" сможет стыковаться с окололунной станцией США Gateway

Соответствующая договорённость была достигнута на переговорах "Роскосмоса" и NASA.

21 ноября, 00:08

Фото © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Перспективный российский космический корабль "Орёл" сможет стыковаться с американской окололунной станцией Gateway. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, соответствующая договорённость была достигнута на переговорах с NASA.

"Он должен иметь техническую возможность стыковаться с американской окололунной станцией Gateway", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

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Глава "Роскосмоса" добавил, что обсуждал "гармонизацию технических стандартов" на недавней встрече с двумя заместителями руководителя NASA Билла Нельсона. По итогам переговоров стороны "ударили по рукам", отметил Рогозин.

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" разработает на базе "Орла" новый возвращаемый грузовой корабль. Он заменит нынешний "Прогресс", который сейчас доставляет грузы на МКС, осуществляет дозаправку и корректирует орбиты.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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