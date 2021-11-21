Российский корабль "Орёл" сможет стыковаться с окололунной станцией США Gateway

Перспективный российский космический корабль "Орёл" сможет стыковаться с американской окололунной станцией Gateway. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, соответствующая договорённость была достигнута на переговорах с NASA.

"Он должен иметь техническую возможность стыковаться с американской окололунной станцией Gateway", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Глава "Роскосмоса" добавил, что обсуждал "гармонизацию технических стандартов" на недавней встрече с двумя заместителями руководителя NASA Билла Нельсона. По итогам переговоров стороны "ударили по рукам", отметил Рогозин.