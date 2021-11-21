Рогозин рассказал о договорённости России и США отправить совместную миссию на Венеру

РФ и США подтвердили намерение отправить совместную миссию на Венеру. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. <...> Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется "Венера-Д", — сообщил Рогозин.

Россия планирует отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д" в ноябре 2029 года. Программа исследования планеты состоит из двух миссий: первая запланирована на июнь 2031 года, её целью является продолжение исследования атмосферы планеты. Вторая должна начаться в июне 2034 года. В её рамках на Землю планируется доставить образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.