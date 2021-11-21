Рогозин рассказал о договорённости России и США отправить совместную миссию на Венеру
РФ планирует отправить к планете автоматическую станцию "Венера-Д" в ноябре 2029 года.
Фото © Pixabay
РФ и США подтвердили намерение отправить совместную миссию на Венеру. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. <...> Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется "Венера-Д", — сообщил Рогозин.
Россия планирует отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д" в ноябре 2029 года. Программа исследования планеты состоит из двух миссий: первая запланирована на июнь 2031 года, её целью является продолжение исследования атмосферы планеты. Вторая должна начаться в июне 2034 года. В её рамках на Землю планируется доставить образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.
Ранее стало известно, что планетоход Perseverance добыл первый образец грунта Марса. Главный инженер проекта Адам Штельцнер отметил, что никогда не был так рад увидеть дыру в камне.
Лента новостей
В Китае заявили, что армия России способна "стереть США с лица Земли"
сегодня в 20:56
Учёные из Института Вейцмана нашли запах, раздражающий женщин и успокаивающий мужчин
сегодня в 20:45
"Никакого секрета нет": Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил о давней разработке противоспутникового оружия в РФ
сегодня в 20:30
Комментариев: 0