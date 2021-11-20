НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учёные из Института Вейцмана нашли запах, раздражающий женщин и успокаивающий мужчин

Исследователи провели эксперимент, в котором представители обоих полов играли в экономическую онлайн-игру. При этом половине участников до её начала дали понюхать особое летучее вещество.

20 ноября, 20:45

Фото © Pixabay

Человеческий организм выделяет запах, который по-разному действует на женщин и мужчин. К такому выводу пришли учёные из Института Вейцмана в Израиле. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты выяснили, что тело человека выделяет летучее вещество — гексадеканал, которое влияет на мужчин и женщин по-разному. В частности, это соединение может содержаться в человеческом дыхании и фекалиях.

Учёные из Колорадо выяснили, что мужчины распространяют CoViD-19 чаще женщин

Учёные из Колорадо выяснили, что мужчины распространяют CoViD-19 чаще женщин

В эксперименте приняли участие 127 человек в возрасте от 21 до 34 лет. Представители обоих полов играли в экономическую онлайн-игру, предварительно понюхав гвоздичное масло. Однако половине участников в него добавили гексадеканал. В итоге женщины вели себя в игре агрессивно, мужчины же реагировали на происходящие в игре события спокойнее. МРТ-исследование мозга участников эксперимента также показало, что у женщин гексадеканал увеличивал активность нейронов в центрах агрессии, а у мужского пола, напротив, сокращал.

Учёные выяснили, что мужчины переживают расставание острее женщин

Учёные выяснили, что мужчины переживают расставание острее женщин

Теперь учёные намерены определить причины столь отличающейся реакции.

Ранее британские учёные из Forza Supplements выяснили лучшее время для секса. Оптимальный временной промежуток исследователи выделили в ходе опроса тысячи человек, ведущих здоровый и активный образ жизни.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1