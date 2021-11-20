Учёные из Института Вейцмана нашли запах, раздражающий женщин и успокаивающий мужчин
Исследователи провели эксперимент, в котором представители обоих полов играли в экономическую онлайн-игру. При этом половине участников до её начала дали понюхать особое летучее вещество.
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Человеческий организм выделяет запах, который по-разному действует на женщин и мужчин. К такому выводу пришли учёные из Института Вейцмана в Израиле. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Специалисты выяснили, что тело человека выделяет летучее вещество — гексадеканал, которое влияет на мужчин и женщин по-разному. В частности, это соединение может содержаться в человеческом дыхании и фекалиях.
В эксперименте приняли участие 127 человек в возрасте от 21 до 34 лет. Представители обоих полов играли в экономическую онлайн-игру, предварительно понюхав гвоздичное масло. Однако половине участников в него добавили гексадеканал. В итоге женщины вели себя в игре агрессивно, мужчины же реагировали на происходящие в игре события спокойнее. МРТ-исследование мозга участников эксперимента также показало, что у женщин гексадеканал увеличивал активность нейронов в центрах агрессии, а у мужского пола, напротив, сокращал.
Теперь учёные намерены определить причины столь отличающейся реакции.
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