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Космонавт Антон Шкаплеров признался, что верит в инопланетян

Он считает, что люди не могут быть одни в таком безграничном пространстве, как Вселенная.

20 ноября, 20:14

Фото © Pixabay

Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что верит в инопланетян.

"Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть", — отметил Шкаплеров в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

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Космонавт считает, что люди не могут быть одни в таком безграничном пространстве, как Вселенная.

В настоящее время Шкаплеров вместе с Петром Дубровым находится в составе 66-й длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС).

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Ранее командир российских космонавтов Олег Кононенко также признавался, что верит в пришельцев. По его словам, человечество не так много знает о собственной Галактике, поэтому нельзя исключать существования иных форм жизни.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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