Космонавт Антон Шкаплеров признался, что верит в инопланетян

Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что верит в инопланетян.

"Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть", — отметил Шкаплеров в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

Космонавт считает, что люди не могут быть одни в таком безграничном пространстве, как Вселенная.

В настоящее время Шкаплеров вместе с Петром Дубровым находится в составе 66-й длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС).