Космонавт Антон Шкаплеров признался, что верит в инопланетян
Он считает, что люди не могут быть одни в таком безграничном пространстве, как Вселенная.
Фото © Pixabay
Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что верит в инопланетян.
"Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть", — отметил Шкаплеров в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".
Звонок от Вселенной: Давно покинувшие Солнечную систему "Вояджеры" взбудоражили учёных новыми сигналами
Космонавт считает, что люди не могут быть одни в таком безграничном пространстве, как Вселенная.
В настоящее время Шкаплеров вместе с Петром Дубровым находится в составе 66-й длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС).
Ранее командир российских космонавтов Олег Кононенко также признавался, что верит в пришельцев. По его словам, человечество не так много знает о собственной Галактике, поэтому нельзя исключать существования иных форм жизни.
Комментариев: 0