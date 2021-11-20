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Рогозин опроверг опасность осколков сбитого спутника для МКС

Он отметил, что "Роскосмос" ведёт наблюдение за ними и обменивается информацией с Минобороны.

20 ноября, 19:53

Фото © "Роскосмос"

"Роскосмос" отслеживает осколки сбитого Минобороны РФ спутника "Целина-Д". Они не представляют опасности для Международной космической станции, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"За этими осколками ведётся наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки, они не затрагивают безопасность МКС", — подчеркнул Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

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Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия. Это не может не беспокоить, отметил он.

Напомним, 15 ноября стало известно, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились после испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов. Позже в Минобороны РФ отчитались о поражении недействующего спутника во время испытаний, а также доказали отсутствие угрозы для МКС при испытании противоспутниковой системы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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