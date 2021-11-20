Рогозин опроверг опасность осколков сбитого спутника для МКС

"Роскосмос" отслеживает осколки сбитого Минобороны РФ спутника "Целина-Д". Они не представляют опасности для Международной космической станции, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"За этими осколками ведётся наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки, они не затрагивают безопасность МКС", — подчеркнул Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".