Американский грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman завершил трёхмесячную миссию и покинул Международную космическую станцию (МКС). Прямая трансляция велась на сайте NASA.

Космический аппарат отсоединился от орбитальной станции в 19:01 мск. Cygnus увозит с орбиты мусор и отходы. NASA планирует оставить грузовик на орбите до 15 декабря. К этому времени на его борту будет проведён эксперимент по измерению тепловой защиты в результате возвращения с орбиты.

Корабль Cygnus, получивший своё название в честь первого американского астронавта с азиатскими корнями Эллисона Онизуки, пристыковался к МКС 12 августа. На его борту были аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода, 3D-принтер, где используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его использования при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях, запасы для экипажа станции, монтажный кронштейн и расходные материалы.