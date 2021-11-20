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Американский грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Космический аппарат увозит с орбиты мусор и отходы. При этом он останется на орбите до 15 декабря ради эксперимента.

20 ноября, 19:32
<p>Фото © ТАСС / Thomas Pesquet — NASA via CNP</p>

Фото © ТАСС / Thomas Pesquet — NASA via CNP

Грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman завершил трёхмесячную миссию и покинул Международную космическую станцию (МКС). Прямая трансляция велась на сайте NASA.

Космический аппарат отсоединился от орбитальной станции в 19:01 мск. Cygnus увозит с орбиты мусор и отходы. NASA планирует оставить грузовик на орбите до 15 декабря. К этому времени на его борту будет проведён эксперимент по измерению тепловой защиты в результате возвращения с орбиты.

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Корабль Cygnus, получивший своё название в честь первого американского астронавта с азиатскими корнями Эллисона Онизуки, пристыковался к МКС 12 августа. На его борту были аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода, 3D-принтер, где используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его использования при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях, запасы для экипажа станции, монтажный кронштейн и расходные материалы.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Аппарат удалось запустить накануне лишь с четвёртого раза. Дважды этому мешала погода, один раз — недомогание у астронавта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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