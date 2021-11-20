Взрыв прогремел около дворца президента Сомали, погиб известный журналист

Взрыв произошёл в центральной части города, в непосредственной близости от президентского дворца. По данным агентства, в результате погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, который возглавлял государственную радиостанцию Radio Muqdisho. Взрывное устройство было установлено в его машине. Также известно, что ранения получили ещё несколько человек.