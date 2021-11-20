НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Взрыв прогремел около дворца президента Сомали, погиб известный журналист

По данным СМИ, взрывное устройство было установлено в автомобиле Абдиазиза Афкиры.

20 ноября, 19:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Cawaale1954" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anonymous Somali</a></p>

Фото © Twitter / Anonymous Somali

Мощный взрыв прогремел в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает местный новостной портал Goodjoog News.

Взрыв произошёл в центральной части города, в непосредственной близости от президентского дворца. По данным агентства, в результате погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, который возглавлял государственную радиостанцию Radio Muqdisho. Взрывное устройство было установлено в его машине. Также известно, что ранения получили ещё несколько человек.

Таксист предотвратил теракт в Ливерпуле, заперев смертника в машине

Таксист предотвратил теракт в Ливерпуле, заперев смертника в машине

Ранее Лайф писал, что в Сомали при взрыве в ресторане погиб мэр африканского города Ферфер. По данным СМИ, на момент ЧП в заведении находились высокопоставленные чиновники.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1