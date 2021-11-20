Взрыв прогремел около дворца президента Сомали, погиб известный журналист
По данным СМИ, взрывное устройство было установлено в автомобиле Абдиазиза Афкиры.
Фото © Twitter / Anonymous Somali
Мощный взрыв прогремел в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает местный новостной портал Goodjoog News.
Взрыв произошёл в центральной части города, в непосредственной близости от президентского дворца. По данным агентства, в результате погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, который возглавлял государственную радиостанцию Radio Muqdisho. Взрывное устройство было установлено в его машине. Также известно, что ранения получили ещё несколько человек.
Ранее Лайф писал, что в Сомали при взрыве в ресторане погиб мэр африканского города Ферфер. По данным СМИ, на момент ЧП в заведении находились высокопоставленные чиновники.
Комментариев: 0