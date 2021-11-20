Скончался актёр Георгий Морозюк
Зрителям он запомнился ролями в ряде кинокартин, посвящённых истории Руси и Незалежной.
Фото © "Венчание со смертью", Николай Мащенко, Иван Драч, Николай Мащенко, Михаил Чернычук
Советский актёр, народный артист Украины Георгий Морозюк скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в Ровенском академическом музыкально-драматическом театре.
"Дорогие зрители. Нам не хватает слов. 19 ноября 2021 года в 16:45 наш Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошёл на небеса", — говорится в сообщении на сайте.
Морозюк родился 15 апреля 1944 года в селе Ступно Ровненской области. Окончил Киевскую театральную студию Театра имени Ивана Франко. Особую известность заслужил благодаря роли в картине Владимира Денисенко "Высокий перевал" (1981), а также в фильмах "Легенда о княгине Ольге" (1983), "Игра всерьёз" (1992) и других.
А ранее Лайф рассказывал, что умерла актриса из фильмов "12 стульев" и "Старики-разбойники" Нина Агапова. За плечами актрисы также было более ста ролей в кинокартинах, включая "Мёртвые души", "Дайте жалобную книгу", "Щит и меч", "Шесть стариков и одна девушка", "Небеса обетованные", "Крейцерова соната", "Не хочу быть взрослым". Однако наиболее известна Агапова по роли в фильме "12 стульев".
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