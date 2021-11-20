Скончался актёр Георгий Морозюк

Советский актёр, народный артист Украины Георгий Морозюк скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в Ровенском академическом музыкально-драматическом театре.

"Дорогие зрители. Нам не хватает слов. 19 ноября 2021 года в 16:45 наш Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошёл на небеса", — говорится в сообщении на сайте.

Морозюк родился 15 апреля 1944 года в селе Ступно Ровненской области. Окончил Киевскую театральную студию Театра имени Ивана Франко. Особую известность заслужил благодаря роли в картине Владимира Денисенко "Высокий перевал" (1981), а также в фильмах "Легенда о княгине Ольге" (1983), "Игра всерьёз" (1992) и других.