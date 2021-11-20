Белоруссия возобновит поставки электроэнергии на Украину 21 ноября

Украинские энергопоставщики с 21 ноября намерены возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Согласно документам, поставки в объёме 415 МВт⋅ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье (21 ноября).

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Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Как отмечали тогда в Минэнерго республики, график поставок сформирован белорусской стороной с учётом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования. Однако поставки продлились не очень долго: 18 ноября Белоруссия снова прекратила экспорт электроэнергии на Украину.