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Белоруссия возобновит поставки электроэнергии на Украину 21 ноября

Экспорт был прекращён 18 ноября. Минск при этом допустил новые поставки "с учётом технических возможностей".

20 ноября, 18:41
<p>Фото © ТАСС / Виктор Драчев</p>

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Украинские энергопоставщики с 21 ноября намерены возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Согласно документам, поставки в объёме 415 МВт⋅ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье (21 ноября).

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Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Как отмечали тогда в Минэнерго республики, график поставок сформирован белорусской стороной с учётом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования. Однако поставки продлились не очень долго: 18 ноября Белоруссия снова прекратила экспорт электроэнергии на Украину.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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