Пьяный водитель "газели" насмерть сбил младенца в Новой Москве

На территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенское в Новой Москве водитель "газели" совершил наезд на семью — бабушку и мать с двухлетним сыном и девятимесячной дочерью, которая находилась в коляске. Малышка скончалась на месте происшествия.

"По предварительной информации, 34-летний водитель "газели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения. По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов материалы процессуальной проверки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства переданы в территориальный орган СК РФ", — сообщили в Прокуратуре Москвы.

По данным ГИБДД, двухлетний мальчик и его мама получили незначительные травмы. По предварительным данным, женщины шли по проезжей части в попутном направлении движению транспорта. Водитель находится на месте происшествия. С ним работает следственно-оперативная группа.