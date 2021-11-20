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Пьяный водитель "газели" насмерть сбил младенца в Новой Москве

Двухлетний брат малышки и её мама получили незначительные травмы.

20 ноября, 18:16
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенское в Новой Москве водитель "газели" совершил наезд на семью — бабушку и мать с двухлетним сыном и девятимесячной дочерью, которая находилась в коляске. Малышка скончалась на месте происшествия.

"По предварительной информации, 34-летний водитель "газели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения. По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов материалы процессуальной проверки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства переданы в территориальный орган СК РФ", — сообщили в Прокуратуре Москвы.

По данным ГИБДД, двухлетний мальчик и его мама получили незначительные травмы. По предварительным данным, женщины шли по проезжей части в попутном направлении движению транспорта. Водитель находится на месте происшествия. С ним работает следственно-оперативная группа.

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Ранее сообщалось, что грузовик сбил пятерых детей в Челябинской области. По данным следствия, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля с полуприцепом не учёл габариты своего транспортного средства.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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