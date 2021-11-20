В Финляндии высмеяли идею строительства "забора от мигрантов" на границе с Россией

В Финляндии начали обсуждать вопрос строительства заграждений на границе с Россией во избежание пересечения мигрантами территории государства в обход КПП. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании Yle.

В публикации говорится, что эту тему впервые затронули, когда бывший министр внутренних дел Финляндии Кай Мюккянен предложил правительству рассмотреть вопрос о возведении заграждений на восточной границе. Политик провёл аналогию с границами в Польше, Литве и Эстонии в связи со скоплением мигрантов со стороны Белоруссии.

При этом эксперты сочли идею смехотворной и неосуществимой из-за отсутствия на финской границе необходимой инфраструктуры, в частности дорог. Заместитель командующего погранслужбой Финляндии Юкка Луккари заявил изданию, что установка заграждений на госгранице нецелесообразна, однако актуальна вблизи пограничных пунктов.