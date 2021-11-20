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Американский генерал Ходжес назвал условие для создания военных баз США на Украине

По его словам, если они там появятся, не имея какой-либо понятной стратегии, то для реальных союзников наступят тяжёлые времена.

20 ноября, 17:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Бывший командующий Вооружёнными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что открытие на Украине американской военной базы может быть расценено как "ненужная провокация", учитывая, что у Соединённых Штатов нет определённой стратегии по Черноморскому региону.

Америка не может противостоять России без такого плана. При этом эта стратегия должна подразумевать активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение конструктивных отношений Турции и США, считает Ходжес.

"Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать, чтобы что? Какая цель?" — объяснил он свою позицию в беседе с НВ.

По его словам, "реальным союзникам" США придётся нелегко, если такие базы на Украине появятся, "но при этом не будут частью какой-либо понятной стратегии". Ходжес предупредил, что в нынешней ситуации "всё это может быть расценено как ненужная провокация". При этом офицер пояснил, что не выступает против увеличения присутствия американских сил в Черноморском регионе и совместных учений с британскими или канадскими военными.

Он уточнил, что США должны сначала понять, какой у них план, потому что отношения с Украиной достаточно крепкие, чтобы развивать инициативу по размещению на территории страны американских военных баз.

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Ранее министр обороны Украины заявил, что Путин "играет в шахматы" с Западом, и призвал США и страны ЕС привлечь Москву к ответственности в случае агрессии. Накануне глава оборонного ведомства Незалежной попросил у США дополнительной военной помощи.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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