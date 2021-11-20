Киевский писатель Кралюк назвал ещё два российских региона, "принадлежащих" Украине

Киевский писатель и философ Пётр Кралюк опубликовал в журнале "День" две статьи, в которых назвал Ростовскую область и Краснодарский край украинскими землями. По его мнению, Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, и что их признавали украинскими даже советские власти в первые годы существования Союза, и, мол, Россия виновата в отчуждении этой местности.

Кралюк пишет, что город был основан в конце XVII века и построен преимущественно украинскими казаками. Кроме того, он рассказал о письме Екатерины Великой, согласно которому Пётр I колебался при выборе новой столицы России между Таганрогом и Петербургом. Автор не обошёл стороной и уроженца Таганрога — великого русского писателя Антона Чехова. По словам Кралюка, литератор считал себя украинцем. А весной 1918 года вообще город был столицей Украинской советской республики, в составе которой оставался до 1924 года.

"Тогда у Украины был отобран ряд территорий — среди них и Таганрог с окрестными землями", — написал Пётр Кралюк.

Писатель обвинил советские власти в "русификации" живших в этой местности людей и заявил о правах страны на Подонье, находящееся рядом с "Восточным Донбассом". Кралюк корит российские власти, начиная с Екатерины II и вплоть до современности, за "приручение" казаков. По его словам, императрица приняла представителей этого сословия на государственную службу, советская власть русифицировала, а в постсоветский период правительство "провинилось" тем, что предоставило казачеству финансирование.

Ещё одна "украинская земля" — Кубань, несмотря на то что философ признал, что украинцы были там пришлым населением, появившимся там благодаря Екатерине II. При этом её он обвинил в геноциде, так как условия для украинских казаков были "необычными", а регион соседствовала с Турцией. В статье он "закидал камнями" российские власти за русификацию Кубани начиная с середины XIX века.