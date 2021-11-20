"Жёлтые жилеты" с размахом "отметили" годовщину, закидав стульями полицию в Париже
К участникам движения присоединились и противники санитарных пропусков.
"Жёлтые жилеты" устроили беспорядки в Париже. Видео © Twitter / GhostofDurruti
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против "жёлтых жилетов", которые проводят в Париже акцию, приуроченную к третьей годовщине создания протестного движения. Травмы получили как минимум два человека, сообщает телеканал BFM.
Обстановка на митинге начала накаляться ещё в самом начале шествия "жёлтых жилетов", к которым присоединились противники санитарных пропусков. Демонстранты взрывают петарды, скандируют различные лозунги и бросают в полицейских бутылками, банками из урн и даже стульями. Участники поджигают мусор и деревянные коробки, в которых хранились фрукты на уже закрывшихся торговых рядах на бульваре Венсана Ориоля. Возгорания вспыхнули в нескольких местах, прибывшие на место пожарные пытаются потушить огонь.
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Ранее Лайф писал, что протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки. Демонстранты закидывают полицейских фаерами и булыжниками, те в ответ применяют водомёты и слезоточивый газ. В ходе беспорядков со стрельбой полицейские задержали 50 человек. Участниками протестов были подожжены как минимум четыре полицейские машины.
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