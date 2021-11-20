"Жёлтые жилеты" с размахом "отметили" годовщину, закидав стульями полицию в Париже

"Жёлтые жилеты" устроили беспорядки в Париже. Видео © Twitter / GhostofDurruti

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против "жёлтых жилетов", которые проводят в Париже акцию, приуроченную к третьей годовщине создания протестного движения. Травмы получили как минимум два человека, сообщает телеканал BFM.

Обстановка на митинге начала накаляться ещё в самом начале шествия "жёлтых жилетов", к которым присоединились противники санитарных пропусков. Демонстранты взрывают петарды, скандируют различные лозунги и бросают в полицейских бутылками, банками из урн и даже стульями. Участники поджигают мусор и деревянные коробки, в которых хранились фрукты на уже закрывшихся торговых рядах на бульваре Венсана Ориоля. Возгорания вспыхнули в нескольких местах, прибывшие на место пожарные пытаются потушить огонь.