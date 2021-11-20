Политолог Баширов объяснил глубинный смысл статьи Суркова

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, написавший в своей статье о возможности дестабилизации политической обстановки в стране, призвал не разделять мир, а учиться договариваться с сильными игроками. Так интерпретировали его текст ряд российских политологов.

В статье под названием "Куда делся хаос? Распаковка стабильности", опубликованной на портале "Актуальные комментарии", Сурков заявил об угрозе "необратимой дестабилизации" политической ситуации. По его словам, "разгерметизация системы" чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения. При этом система власти в России в начале XXI века "остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки". "Эти годы точно когда-нибудь станут вспоминать как золотой век", — написал Сурков.

Как объяснил в беседе с РИА "Новости" политолог Марат Баширов, речь в статье идёт не о том, что надо разделить мир, а о том, чтобы договориться с сильными игрокам. Тот "золотой век", о котором рассказывает Сурков, нужно помнить и его логику сохранять, при этом не повторяя опыт 90-х. Эксперт утверждает, что нужно изучать ошибки прошлого, "чтобы не потом спохватываться и пытаться в общем нагнать уже уходящий поезд, а думать о том, что вот эти принципы, которые сейчас существуют при президенте Владимире Путине, они должны и дальше работать на благо России".

Схожей позиции придерживается и глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его оценке, обострение сегодня действительно присутствует — пример тому противостояние США с Китаем. Однако сейчас далеко до 1980-х и 1990-х. Эксперт признаёт, что мир постоянно меняется и политическая система тоже не находится в статичном состоянии. Поэтому "система управления к этому должна подстраиваться, если мы этого не будем успевать делать, это сделают за нас".