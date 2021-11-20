Впервые в истории: Россия получила право проведения женского чемпионата Европы по гандболу
Матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года на "ВТБ-арене" в Москве, а также на "Сибур-арене" и во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.
Фото © Федерация гандбола России
Внеочередной конгресс Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.
После снятия совместной заявки Норвегии, Дании и Швеции наша страна осталась единственным претендентом на проведение соревнований. Россия примет чемпионат Европы по гандболу впервые в истории.
"Мы очень долго ждали этой возможности и много работали, чтобы заслужить честь провести такое знаменательное событие. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать европейский гандбол в нашей стране", — заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.
Матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года на "ВТБ-арене" в Москве, а также на "Сибур-арене" и во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.
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