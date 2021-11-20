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Впервые в истории: Россия получила право проведения женского чемпионата Европы по гандболу

Матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года на "ВТБ-арене" в Москве, а также на "Сибур-арене" и во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

20 ноября, 16:36
<p>Фото © Федерация гандбола России</p>

Фото © Федерация гандбола России

Внеочередной конгресс Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

После снятия совместной заявки Норвегии, Дании и Швеции наша страна осталась единственным претендентом на проведение соревнований. Россия примет чемпионат Европы по гандболу впервые в истории.

"Мы очень долго ждали этой возможности и много работали, чтобы заслужить честь провести такое знаменательное событие. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать европейский гандбол в нашей стране", — заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

Ставившим на свои матчи гандболистам сборной России может грозить до семи лет тюрьмы

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Матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года на "ВТБ-арене" в Москве, а также на "Сибур-арене" и во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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