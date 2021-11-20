Внеочередной конгресс Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

После снятия совместной заявки Норвегии, Дании и Швеции наша страна осталась единственным претендентом на проведение соревнований. Россия примет чемпионат Европы по гандболу впервые в истории.

"Мы очень долго ждали этой возможности и много работали, чтобы заслужить честь провести такое знаменательное событие. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать европейский гандбол в нашей стране", — заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.