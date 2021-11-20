Министр обороны Украины заявил, что Путин "играет в шахматы" с Западом

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы проверяет НАТО, перемещая вооружённые силы в пределах российских границ и таким образом "играя в шахматы" с Западом. Глава оборонного ведомства Незалежной призвал США и страны ЕС привлечь Москву к ответственности в случае агрессии.

"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) проверяет единство Европейского союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии", — сказал он в интервью The Washington Post.