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Министр обороны Украины заявил, что Путин "играет в шахматы" с Западом

Ранее глава оборонного ведомства Незалежной попросил у США дополнительной военной помощи.

20 ноября, 16:34
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы проверяет НАТО, перемещая вооружённые силы в пределах российских границ и таким образом "играя в шахматы" с Западом. Глава оборонного ведомства Незалежной призвал США и страны ЕС привлечь Москву к ответственности в случае агрессии.

"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) проверяет единство Европейского союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии", — сказал он в интервью The Washington Post.

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Резников накануне побывал в Вашингтоне, где встретился с главой Минобороны США Ллойдом Остином и попросил о дополнительной военной помощи для Киева.

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В последнее время западные СМИ всё чаще заявляют о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно это опровергала. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Минобороны Незалежной данные о наращивании российских войск у границы ранее не подтвердили. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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