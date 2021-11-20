Министр обороны Украины заявил, что Путин "играет в шахматы" с Западом
Ранее глава оборонного ведомства Незалежной попросил у США дополнительной военной помощи.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы проверяет НАТО, перемещая вооружённые силы в пределах российских границ и таким образом "играя в шахматы" с Западом. Глава оборонного ведомства Незалежной призвал США и страны ЕС привлечь Москву к ответственности в случае агрессии.
"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) проверяет единство Европейского союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии", — сказал он в интервью The Washington Post.
Резников накануне побывал в Вашингтоне, где встретился с главой Минобороны США Ллойдом Остином и попросил о дополнительной военной помощи для Киева.
В последнее время западные СМИ всё чаще заявляют о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно это опровергала. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Минобороны Незалежной данные о наращивании российских войск у границы ранее не подтвердили. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
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