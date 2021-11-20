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Прокуратура Москвы начала проверку после смертельного ДТП с блогером Губденским

В ведомстве отметили, что водитель БМВ неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД, а вчера ездил по автобусной полосе без номеров.

20 ноября, 16:27
<p>Фото © Telehram / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Telehram / Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения в связи со смертельным ДТП на Кутузовском проспекте. В результате аварии погибли известный автоблогер Саид Губденский и его друг Заур Ибрагимов, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана.

"Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений ПДД", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 28-летний мужчина, управлявший БМВ, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством. На своей странице в социальной сети мужчина публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД РФ, в том числе вчера двигался по полосе для маршрутных ТС без номеров.

Двойной удар: Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском проспекте попал на видеорегистратор

Двойной удар: Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском проспекте попал на видеорегистратор

Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.

Камеры сняли BMW блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП

Камеры сняли BMW блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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