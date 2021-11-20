Прокуратура Москвы начала проверку после смертельного ДТП с блогером Губденским

Прокуратура Москвы организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения в связи со смертельным ДТП на Кутузовском проспекте. В результате аварии погибли известный автоблогер Саид Губденский и его друг Заур Ибрагимов, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана.

"Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений ПДД", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 28-летний мужчина, управлявший БМВ, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством. На своей странице в социальной сети мужчина публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД РФ, в том числе вчера двигался по полосе для маршрутных ТС без номеров.