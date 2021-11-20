Иммунолог Крючков: Причиной звона в ушах после ковида может быть поражение мозга
При этом медики отмечают, что все нарушения после инфекции можно восстановить лекарствами при соответствующей терапии.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселев Сергей
Люди, которые переболели ковидом, могут страдать от шума в ушах. Причин звона может быть два: поражение слуховых нервов или диссеминированное поражение головного мозга — патология, при которой образуются тромбы в сочетании с несвёртываемостью крови, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"При шуме в ушах возможны два момента. Первый — это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение головного мозга", — сказал Крючков в беседе с URA.ru.
Схожую точку зрения разделяет и его коллега — специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. При этом он отмечает, что россиянам стоит обращаться к специалистам для решения проблем с постковидными проявлениями. Всё, по словам медика, можно восстановить лекарствами. Реабилитация должна быть направлена на восстановление того, что нарушилось в результате ковида, в том числе и нервная система, подытожил врач.
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