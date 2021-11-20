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Двойной удар: Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском проспекте попал на видеорегистратор

На кадрах видно, как жёстко автомобили столкнулись и разлетелись на куски.

20 ноября, 15:42

Кадр из видео © Телеграм-канал / Mash

Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском. Видео © Телеграм-канал / Mash

Появилось видео с регистратора, на котором запечатлён момент ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб автоблогер Саид Губденский. Запись с камеры проезжающего мимо автомобиля опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что BMW Губденского заносит и машина на огромной скорости влетает в лоб "вольво". Затем иномарку отбрасывает на другой проезжающий мимо автомобиль.

Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.

Камеры сняли BMW блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП

Камеры сняли BMW блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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