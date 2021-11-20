Двойной удар: Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском проспекте попал на видеорегистратор
На кадрах видно, как жёстко автомобили столкнулись и разлетелись на куски.
Кадр из видео © Телеграм-канал / Mash
Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском. Видео © Телеграм-канал / Mash
Появилось видео с регистратора, на котором запечатлён момент ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб автоблогер Саид Губденский. Запись с камеры проезжающего мимо автомобиля опубликовал телеграм-канал Mash.
На кадрах видно, что BMW Губденского заносит и машина на огромной скорости влетает в лоб "вольво". Затем иномарку отбрасывает на другой проезжающий мимо автомобиль.
Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.
Комментариев: 0