Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском. Видео © Телеграм-канал / Mash

Появилось видео с регистратора, на котором запечатлён момент ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб автоблогер Саид Губденский. Запись с камеры проезжающего мимо автомобиля опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что BMW Губденского заносит и машина на огромной скорости влетает в лоб "вольво". Затем иномарку отбрасывает на другой проезжающий мимо автомобиль.