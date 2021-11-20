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Захарова указала на положительные сдвиги в отношениях России с США

Дипломат уточнила, что переговоры идут, в том числе и по вопросу стратегической стабильности.

20 ноября, 15:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Фото © Facebook / Мария Захарова

В отношениях России и США остаются сложности, в том числе визовая проблема, однако переговоры идут и даже есть положительные моменты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, у нас остаётся глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнёрами. Остаются неразрешёнными масса других вопросов. Но переговоры идут. И по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример", — сказала она в эфире "Радио России".

Дипломат предложила смотреть на ситуацию объективно, и одним из достижений она назвала проект резолюции России и США против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Захарова отметила, что ранее было бы трудно поверить в то, что "две страны, одна из которых постоянно обвиняет другую", вместе предложат мировому сообществу такой программный документ.

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Ранее Лайф сообщал, что Захарова отреагировала на резолюцию США о выборах в России с долей иронии: дипломат в шутку предположила, что всему виной может быть тёплая погода.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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