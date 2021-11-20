Захарова указала на положительные сдвиги в отношениях России с США

В отношениях России и США остаются сложности, в том числе визовая проблема, однако переговоры идут и даже есть положительные моменты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, у нас остаётся глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнёрами. Остаются неразрешёнными масса других вопросов. Но переговоры идут. И по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример", — сказала она в эфире "Радио России".

Дипломат предложила смотреть на ситуацию объективно, и одним из достижений она назвала проект резолюции России и США против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Захарова отметила, что ранее было бы трудно поверить в то, что "две страны, одна из которых постоянно обвиняет другую", вместе предложат мировому сообществу такой программный документ.