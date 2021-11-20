Во Франции назвали три "пороховые бочки" Европы, где может разразиться большая война

Обозреватель газеты Ouest-France Фабьен Казенав перечислил регионы Европы, в которых велик риск возникновения большой войны.

По словам автора, на исследование его сподвигла накалённая ситуация в последние недели из-за скопления тысяч беженцев из Иракского Курдистана на границе Польши и Белоруссии. Казенав предположил, что радикализация участников противостояния может привести к случайному инциденту с польскими, литовскими, латышскими или белорусскими военными.

Ещё одна точка сильного напряжения на карте Европы — это граница между Россией и Украиной. В случае войны в Донбассе Москва может заступиться за ДНР и ЛНР. При "катастрофичном" для Киева сценарии Российская армия создаст буферную зону не только для защиты Донецка и Луганска, но и для безопасности Крыма: она протянется до Одессы и Транснистрии, говорится в статье.

Третья "пороховая бочка" — возможная гражданская война в Боснии и Герцеговине. В 1995 году кровопролитию положили конец Дейтонские соглашения, разделившие государство на Федерацию БиГ и Республику Сербская, но это могут нарушить националистические настроения разных частей страны, подытожил журналист.