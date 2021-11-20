Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Катара, Мазепин — последний

Гонка состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Катара — 20-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме "Лосаил".

Поул стал для семикратного чемпиона мира четвёртым в сезоне и рекордным 102-м в карьере. В ходе квалификации он на 455 тысячных секунды опередил показавшего второй результат голландского гонщика команды "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

Третье место занял финский пилот "Мерседес" Валттери Боттас, четвёртым пришёл француз Пьер Гасли из "Альфа Таури". В шестёрку сильнейших также попали испанец Фернандо Алонсо из "Альпин" и представитель "Макларена" британец Ландо Норрис. Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" показал 20-й результат — худший среди всех гонщиков.

Гонка первого в истории Гран-при Катара состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало — в 17:00 по московскому времени.