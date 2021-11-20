Московский "Локомотив" на своём поле проиграл грозненскому "Ахмату" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене", завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 34-й минуте с поля был удалён бразильский защитник "Локомотива" Мурило. Он получил прямую красную карточку, сбив выбегавшего один на один с голкипером форварда "Ахмата" Артёма Архипова.

В составе грозненского клуба по голу забили Даниил Уткин и Артём Полярус. Во втором тайме окончательный результат установил форвард "Локомотива" Виталий Лисакович.

Вот это красота! Прямо как в компьютерной игре 🎮 pic.twitter.com/mS4c93qPhn — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 20, 2021

Отметим, что в матче не смог принять участие лучший бомбардир железнодорожников Фёдор Смолов. Он вернулся из расположения сборной России с травмой, которую пока не успел залечить.

"Локомотив" с 25 очками остался на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку.