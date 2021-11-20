Теннисист Медведев второй год подряд вышел в финал итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Норвегии Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира АТР со счётом 6:4, 6:2. Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Медведев исполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

Для россиянина победа стала девятой подряд на итоговых турнирах АТР. В прошлом году он завоевал главный трофей соревнований, выиграв пять матчей из пяти. В нынешнем сезоне наш теннисист на групповом этапе одолел трёх соперников подряд.