Теннисист Медведев второй год подряд вышел в финал итогового турнира АТР
В прошлом сезоне он стал обладателем престижного трофея.
Фото © ATP Tour
Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Норвегии Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира АТР со счётом 6:4, 6:2. Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Медведев исполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти, не отдав сопернику ни одной своей подачи.
S H O T@DaniilMedwed #NittoATPFinals pic.twitter.com/DnabL8jQyU— ATP Tour (@atptour) November 20, 2021
Для россиянина победа стала девятой подряд на итоговых турнирах АТР. В прошлом году он завоевал главный трофей соревнований, выиграв пять матчей из пяти. В нынешнем сезоне наш теннисист на групповом этапе одолел трёх соперников подряд.
Во втором полуфинале вечером сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Решающий матч турнира намечен на воскресенье, 21 ноября.
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