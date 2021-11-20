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Теннисист Медведев второй год подряд вышел в финал итогового турнира АТР

В прошлом сезоне он стал обладателем престижного трофея.

20 ноября, 14:33
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Норвегии Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира АТР со счётом 6:4, 6:2. Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Медведев исполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

Для россиянина победа стала девятой подряд на итоговых турнирах АТР. В прошлом году он завоевал главный трофей соревнований, выиграв пять матчей из пяти. В нынешнем сезоне наш теннисист на групповом этапе одолел трёх соперников подряд.

Во втором полуфинале вечером сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Решающий матч турнира намечен на воскресенье, 21 ноября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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