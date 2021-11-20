СК Белоруссии сообщил о 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе

Следственный комитет Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе республики с Польшей, сообщил начальник отдела Управления СК по Гродненской области Игорь Черняк.

"К настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путём факты применения польской стороной в отношении беженцев водомётов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ. Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них — 10 малолетних", — передаёт его слова новостное агентство "Беларусь сегодня".

Следователи уже четвёртые сутки проводят работу по документированию обстоятельств "антигуманного поведения польской стороной в отношении беженцев" на польско-белорусской границе, уточнил Черняк. По его словам, у пострадавших подозревают отравление химикатами — в основном они жаловались на жжение в глазах, боли в горле, грудной клетке, а также головокружение и тошноту. Допрошенным назначены судебно-медицинские экспертизы.