СК Белоруссии сообщил о 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе
В основном мигранты жаловались на жжение в глазах, боли в горле, грудной клетке, а также головокружение и тошноту.
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Следственный комитет Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе республики с Польшей, сообщил начальник отдела Управления СК по Гродненской области Игорь Черняк.
"К настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путём факты применения польской стороной в отношении беженцев водомётов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ. Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них — 10 малолетних", — передаёт его слова новостное агентство "Беларусь сегодня".
Следователи уже четвёртые сутки проводят работу по документированию обстоятельств "антигуманного поведения польской стороной в отношении беженцев" на польско-белорусской границе, уточнил Черняк. По его словам, у пострадавших подозревают отравление химикатами — в основном они жаловались на жжение в глазах, боли в горле, грудной клетке, а также головокружение и тошноту. Допрошенным назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее Лайф писал, что в Белоруссии рассказали о новых попытках Польши, Литвы и Латвии вытеснить беженцев. Там подчеркнули, что мигранты не желают оставаться на территории республики и не рассматривают страну как место дальнейшего пребывания.
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