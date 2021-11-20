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Умер актёр из сериала "Менталист" Арт Лафлёр

За свою долгую сценическую карьеру он снялся в десятках кинофильмов и телевизионных сериалов.

20 ноября, 15:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JuryReporter/status/1461470366275149825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1461470366275149825%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://rg.ru/2021/11/20/umer-legendarnyj-amerikanskij-akter-art-lafler.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shannon Ragland</a></p>

Фото © Twitter / Shannon Ragland

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет умер прославленный американский актёр Арт Лафлёр, который долгие годы был одним из самых узнаваемых лиц на кино- и тв-экранах. Согласно данным издания Deadline, артист скончался после десятилетнего сражения с болезнью Паркинсона.

Лафлёр родился 9 сентября в Индиане. Сниматься начал в конце 70-х годов. Зрителям он запомнился ролями в кино и сериалах: "Менталист", "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Байки из склепа", "Северная сторона", "Поле чудес", "Капля" 1988-го, "Блюз Хилл-стрит", "Кобра" со Сталлоне, "Команда "А", "Чёртова служба в госпитале М.Э.Ш.".

Ранее сегодня сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он боролся с коронавирусом с начала октября. Прощание с актёром состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства.

Умер актёр из сериалов "Кабачок "13 стульев" и "Штрафбат" Георгий Шахет

Умер актёр из сериалов "Кабачок "13 стульев" и "Штрафбат" Георгий Шахет

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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