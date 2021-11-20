Умер актёр из сериала "Менталист" Арт Лафлёр

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет умер прославленный американский актёр Арт Лафлёр, который долгие годы был одним из самых узнаваемых лиц на кино- и тв-экранах. Согласно данным издания Deadline, артист скончался после десятилетнего сражения с болезнью Паркинсона.