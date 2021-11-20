Умер актёр из сериала "Менталист" Арт Лафлёр
За свою долгую сценическую карьеру он снялся в десятках кинофильмов и телевизионных сериалов.
Фото © Twitter / Shannon Ragland
В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет умер прославленный американский актёр Арт Лафлёр, который долгие годы был одним из самых узнаваемых лиц на кино- и тв-экранах. Согласно данным издания Deadline, артист скончался после десятилетнего сражения с болезнью Паркинсона.
Лафлёр родился 9 сентября в Индиане. Сниматься начал в конце 70-х годов. Зрителям он запомнился ролями в кино и сериалах: "Менталист", "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Байки из склепа", "Северная сторона", "Поле чудес", "Капля" 1988-го, "Блюз Хилл-стрит", "Кобра" со Сталлоне, "Команда "А", "Чёртова служба в госпитале М.Э.Ш.".
Ранее сегодня сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он боролся с коронавирусом с начала октября. Прощание с актёром состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства.
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