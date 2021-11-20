Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить многодневную голодовку, которая продолжалась с 4 октября. Об этом сообщил его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

"Реабилитацию после 50-дневной голодовки назначит коллегия врачей. В настоящее время врачебный совет проходит в Горийском военном госпитале. Врачи также составят список посетителей Саакашвили, которые смогут навестить экс-президента", — сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

Как уже писал Лайф, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам защитника политика, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Ранее сообщалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога. Украинский омбудсмен Денисова пообещала лично проверить состояние политика.