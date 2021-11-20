Стала известна личность второго погибшего в страшном ДТП с блогером Саидом Губденским

Погибшим пассажиром БМВ, который попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, был мировой рекордсмен по драг-рейсингу Заур Ибрагимов. Он также являлся президентом Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан.

"Час назад в Москве в ДТП погиб президент нашей федерации Заур Ибрагимов", — говорится в сообщении под публикацией аккаунта ФАМС РД в "Инстаграме".

В 2020 году Ибрагимов был участником чемпионата страны по драг-рейсингу, где установил мировой рекорд на автомобиле BMW M4. Он также был победителем многих всероссийских соревнований по различным видам гонок.