Стала известна личность второго погибшего в страшном ДТП с блогером Саидом Губденским
Он также был победителем многих всероссийских соревнований по различным видам гонок.
Фото © Instagram / @fams_rd
Погибшим пассажиром БМВ, который попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, был мировой рекордсмен по драг-рейсингу Заур Ибрагимов. Он также являлся президентом Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан.
"Час назад в Москве в ДТП погиб президент нашей федерации Заур Ибрагимов", — говорится в сообщении под публикацией аккаунта ФАМС РД в "Инстаграме".
В 2020 году Ибрагимов был участником чемпионата страны по драг-рейсингу, где установил мировой рекорд на автомобиле BMW M4. Он также был победителем многих всероссийских соревнований по различным видам гонок.
Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб блогер Саид Губденский, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.
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