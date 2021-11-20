НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стала известна личность второго погибшего в страшном ДТП с блогером Саидом Губденским

Он также был победителем многих всероссийских соревнований по различным видам гонок.

20 ноября, 14:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fams_rd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@fams_rd</a></p>

Фото © Instagram / @fams_rd

Погибшим пассажиром БМВ, который попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, был мировой рекордсмен по драг-рейсингу Заур Ибрагимов. Он также являлся президентом Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан.

"Час назад в Москве в ДТП погиб президент нашей федерации Заур Ибрагимов", — говорится в сообщении под публикацией аккаунта ФАМС РД в "Инстаграме".

В 2020 году Ибрагимов был участником чемпионата страны по драг-рейсингу, где установил мировой рекорд на автомобиле BMW M4. Он также был победителем многих всероссийских соревнований по различным видам гонок.

Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб блогер Саид Губденский, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1